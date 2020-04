"Toyota" Avropadakı zavodlarını bir müddət bağlı saxlayacaq

Yaponiyanın "Toyota" avtomobil şirkəti koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Avropa ölkələrindəki zavodlarının fəaliyyətini aprelin 20-dək bərpa etməyəcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, söhbət Türkiyə, Portuqaliya, Böyük Britaniya, Polşa, Çexiya və Fransadakı zavodlardan gedir. Bu zavodlar martın 16-dan bağlanıb.

Bundan başqa Sankt-Peterburqdakı zavod da martın 28-dən aprelin 5-dək işləməyəcək.

Qeyd edək ki, ötən il "Toyota" Avropadakı zavodlarında 780 min avtomobil istehsal edib.

Koronavirusla əlaqədar olaraq şirkət Şimali Amerika və Cənub-Şərqi Asiyada da istehsalı qismən dayandırıb.

