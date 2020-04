"Bakı Konqres Mərkəzi" MMC-dən koronavirusla mübarizəyə 50 min manatlıq dəstək

Maliyyə Nazirliyi yanında "Bakı Konqres Mərkəzi" MMC Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2020-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 50 min manat pul köçürüb.

Bu barədə "Report"a qurumdan bildirilib.

"Bakı Konqres Mərkəzində mart və aprel aylarında nəzərdə tutulan tədbirlər artıq təxirə salınıb. İnanırıq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyələrinə riayət edərək bu çətinliyin öhdəsindən gələcəyik", - Mərkəz bəyan edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.