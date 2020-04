Korona sonsuza qədər bizlə olacaq - Lukaşev

Koronavirus (COVİD-19) tamam yox olmayacaq.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bunu tanınmış rusiyalı virusoloq Aleksandr Lukaşev deyib.

O bildirib ki, COVİD-19-un tamam məhv edilən atipik pnevmoniya (SARS) ilə müqayisə edilməsi düzgün deyil:

"COVİD-19 yox olmayacaq, çox geniş kütlələrə yayılıb. Çox sürətli yayılır və dünyanın bütün ölkələrində özünü göstərdi. Çox güman ki, bu virus sonsuzadək bizlərlə olacaq".

Lukaşev eyni zamanda əlavə edib ki, gələcəkdə koronavirus insanlar üçün təhlükəli olmaya da bilər.

