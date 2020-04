Gürcüstanda koronavirusla mübarizə fonduna 19 milyon 935 min 999 lari (6 milyon ABŞ dollarından çox) həcmində vəsait toplanıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Biznes Ombudsmanının Aparatından bildirilib.

“StopCoV” fonduna böyük məbləğdə köçürmələr özəl şirkətlərdən daxil olub.

Qeyd edək ki, fond martın 24-də təsis edilib.



