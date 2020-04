Pərvizin "Survivor"da həyat yoldaşı ilə "Whatsapp" yazışması - FOTO

"Survivor 2020" yarışmasında bu dəfə də tamaşaçılar gərgin oyunun şahidi olub.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, TV8-də yayımlanan verilişdə komandalar "Ünsiyyət" oyunu üçün yarışıb.

Mükafatı həmyerlimiz Pərviz Abdullayevin yer aldığı "Məşhurlar" qazanıb. "Whatsapp" vasitəsi ilə yaxınları ilə danışmaq imkanı əldə edən məşhurlar maraqlı anlar keçirib. Pərviz isə həyat yoldaşı ilə danışıb.

Ailəsi üçün çox darıxdığını yazan Pərvizin mesajları ekran vasitəsi ilə tamaşaçılara da göstərilib.

Milli.Az

