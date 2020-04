Türkiyənin məşhur aktyoru Kıvanç Tatlıtuğ xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi koronavirus (COVİD -19) pandemiyasına yoluxmada şübhəli bilinir.

Kemerburgaz ərazisində meşənin içində xanımı Başak Tatlıtuğla karantində olan aktyorun halı dünən anidən pisləşib.

Özünü yaxşı hiss etməyən Kıvanç mərkəzi xəstəxanalardan birinə aparılıb.

Milli.Az

