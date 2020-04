Pərviz Abdullayev "Survivor"ı belə tərk etdi - VİDEO

Kikboks üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev ''Tv 8'' kanalında yayımlanan "Survivor 2020" yarışmasını tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, TV8-də yayımlanan Acun İlıcalının aparıcılıq etdiyi verilişdə "Məşhurlar" komandasından yarışı tərk edən şəxs Pərviz Abdullayev olub.

"Məşhurlar" komandasında iştirak etdiyi oyunlarda ən çox xal toplayan Pərviz Abdullayev SMS yarışında uduzub. Bu vəziyyət isə bütün tamaşaçıları, o cümlədən Pərvizi şoka salıb. Pərviz hər kəsə uğurlar arzu edərək yarışı tərk edib.

