Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də paylaşımları ilə gündəmdə qalmağı bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İnstagram” səhifəsində paylaşdığı foto marağa səbəb olub.

Pərvin Abıyeva qayıqda çəkilən fotonu paylaşıb və şəkilə maraqlı şərh verib:

“Balıqlar səndən, qaşqaldaqlar məndən”.

Aktrisanın paylaşdığı foto çoxsaylı izləyici tərəfindən bəyənilib və şərh olunub.

Həmin fotonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.