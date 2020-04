Müğənni Nura Suri yenidən gündəmə gəlməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı yeni fotosessiya etdirib. Nuranın fotolardakı libası da diqqətlərdən yayınmayıb. Belə ki, o, fotokamera önünə açıq-saçıq tül paltarda keçib.

İfaçı şəkilləri Qubada qatar relslərinin ortasında çəkdirib. Fotolarda arxa fonda çoban və qoyunlar da yer alıb.

Müğənni sözügedən şəkillərini sosial şəbəkədə yayımlayıb.

İzləyicilər onun çəkiliş məkanını və libasını ələ salıblar.

