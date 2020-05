Tanınmış azərbaycanlı aktrisa Çimnaz Sultanova paylaşımı ilə gündəm yaratmağı bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa İnstaqram hesabında növbəti paylaşımına yazdığı şərhə bu sözləri əlavə edib:

"Gözələm, maqnit kimi cəlbediciyəm, yaraşıqlıyam, ehtiraslıyam, ağıllıyam, savadlıyam, istedadlıyam, bəxtəvərəm, istəkliyəm, zəhmətkeşəm, mehribanam, heç kimi axtarmıram, sadəcə lovğalanıram".

(sonxeber.az)

