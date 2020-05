"Açıq havada idman yarışlarının keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

O bildirib ki, növbəti mərhələdə bu məsələyə baxılması mümkündür.

