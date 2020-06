Abşeron rayonu ərazisində fitnes təlimatçısı Kamil Zeynallı dava salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 16-da Qobu qəsəbəsində olarkən Kamil Zeynallı bir vətəndaşla dalaşıb.

Mübahisə sonradan əlbəyaxa davaya çevrilib.Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib.

Qarşı tərəf isə K.Zeynallınını ağır küçə söyüşləri ilə təhqir edib. Qeyd edək ki, davanın hansı səbəbdən və harada baş verməsi məlum deyil.

