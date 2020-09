“Game of Thrones” (Taxt oyunları) serialında Olenna Tyrell xarakterini canlandıran aktrisa Diana Riqq 82 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur aktisa uzun müddətdi müalicə aldığı xərçəngdən dünyasını dəyişib.

Bu barədə Diananın meneceri sosial şəbəkədə məlumat verib.

Mənbə: cnn.con

