Erməni pornoulduz ərinə yalvardı - “Biz müharibəni uduzuruq, heç kim kömək etmir” – FOTO

Ermənilər indi də Kim Kardaşyanın həyat yoldaşı, məşhur amerikalı reper Kanye Uest-ə yardım üçün yalvarmağa başlayıblar.

Metbuat.az bildirir ki, pornoulduzu özlərinə vətən anası seçən ermənilər sosial şəbəkələr vasitəsi ilə Kanyeyə müraciət edərək ondan kömək istəyiblər.

Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, Kanye ona erməninin göndərdiyi mesajı şəxsi Tvitter hesabında paylaşıb, qısa müddət sonra silib.

Məktubda yazılıb:

“Biz müharibəni uduzuruq, Kanye. Həqiqətən, bizim silahımız yoxdur. Düşmənin ( Azərbaycanı nəzərdə tutur ) İsrail və Türkiyədən aldığı dronları var, bizimsə, sadəcə, silahlarımız. Və heç bir ölkə, heç kim kömək etmir. Düşünürəm ki, sadəcə, möcüzə baş versə, biz qələbə qazana bilərik”

