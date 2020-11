“Ermənistanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsi var” - Ter-Petrosyan

Vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən qaçmaq və bütün ziddiyyətləri müstəsna olaraq konstitusiya yolu ilə həll etmək lazımdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-Petrosyan deyib.



"Vətəndaş müharibəsi Türkiyə-Azərbaycan birliyinə ən böyük hədiyyə olmaqla yanaşı, "Artsax" (Qarabağ-red) və Ermənistan üçün, bütün ermənilər üçün fəlakət olar", - deyə sabiq prezident bildirib.



Ter-Petrosyan ümid edir ki, siyasi partiyalar, ictimai-siyasi qruplar, güc strukturları, ziyalıların görkəmli nümayəndələri və Ermənistanın taleyinə görə məsuliyyət hiss edən bütün şəxslər bu cür fəlakətli nəticələrin qarşısını almaq üçün bütün təsir vasitələrindən və nüfuzlarından istifadə edəcəklər.

