Müğənni Səbinə Selcan sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni "İnstaqram" hesabında yeni video paylaşıb. Görüntülər Türkiyə kanallarının birində proqramda qonaq olarkən lentə alınıb. Videoda müğənninin rəqsi diqqətdən yayınmayıb. Gələcək rəyləri nəzərə alaraq paylaşımın şərh bölümün müğənni bağlı salayıb.

Lakin onun videosu qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılaraq birmənalı qarşılanmayıb. (big.az)

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

