İngiltərə liqa kubokunun 1/4 final mərhələsi çərçivəsində Manchester City-yə 1:4 hesabı ilə məğlub olan Arsenal ciddi itki ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, London klubunun futbolçusu Qabriel Martinelli sıradan çıxıb. Oyunun 49-cu dəqiqəsində zədələnən 19 yaşlı futbolçu matçı davam etdirə bilməyib və əvəzlənib. Onun hansı müddətə sıradan çıxdığı məlum deyil.

Mart ayında dizindən zədələnən Martinelli zədədən yeni qayıtmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.