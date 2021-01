44 günlük Vətən müharibəmizdə rüsvayçı məğlubiyyətə uğratdığımız Ermənistan itkilərini açıqlamağa davam edir. Hazırda düşmənin məhv edilən əsgərlərinin sayı 7 min nəfərə çatır.

Metbuat.az "Caliber" yutub kanalının bununla bağlı hazırladığı videomaterialı təqdim edir:

