Günün ulduz falı - 8 YANVAR

Qoç - sizin üçün mühüm dövrlərdən biridir. Günəş və Plutonun tutduqları mövqelər bundan xəbər verir. Mərhələ dəyişikliyi yaşanır. Önəmli işin birindən imtina edərək başqasına başlayaraq sizin üçün ən əhəmiyyətli olanı seçin.

Buğa - bir sahədə uduzsanız, başqa sahədə mütləq önəmli irəliləyişə nail olacaqsınız. Alış-verişdə simiclik etməyin.

Əkizlər - əmlak, birgə mülkiyyətlə bağlı problem yarana bilər. Belə zamanda kim isə itirir, kim isə tapır. Şərait sizdən güzəşt tələb edərsə, razılaşın. Hər şey bərpa olunacaq, yerini tapacaq.

Xərçəng - şərait dəyişir, sizdən səbr və məntiq, həyata fəlsəfi baxış tələb olunur. Günəş və Pluton sizin üçün tərəfdaşlıq müstəvisini fəallaşdırıb. Münasibətlərdəki problemlər sizi narahat edərsə, onları məhz indi həll edin.

Şir - təmasların ab-havası sakit, yaradıcı və dostyana olacaq. Gələcəkdə karınıza gələ biləcək unikal ideya yarana bilər. Azad nəfəs almağınıza imkan verən "təmizləmə" əməliyyatı aparın.

Qız - aktiv, enerji ilə zəngin sizə faydalı və çoxsaylı işləri görməyə imkan verən gündür. Müxtəlif yerlərdə olacaq, fərqli insanlarla görüşəcəksiniz.

Tərəzi - evdə qayğılar arta bilər. Qonaq gələcək, dəvət alacaqsınız. Səhər saatlarında görəcəyiniz işləri müəyyənləşdirin, axşam saatlarında isə istirahət edin, əylənin. Fiziki iş məsləhətdir, amma özünüzü çox yormayın.

Əqrəb - güzəştə getməyi bacarın, cavab reaksiyasını gözləməyin. Belə davranış münasibətləri tənzimləməyin ən yaxşı yoludur.

Oxatan - çətin, güclü emosiyalar günüdür. Çətinlikləri yeni imkanların carçısı hesab edin. Situasiyaya fərqli baxın və ola bilər ki, ən mürəkkəb vəziyyətdə sərfəli məqamlar tapasınız.

Oğlaq - görüşü axşam saatlarına qədər təxirə salın. Günün ilk yarısında münasibətlərin aydınlaşdırılması planları poza bilər. Axşam saatlarında havanızı dəyişin, gəzintiyə çıxın.

Dolça - əgər kimsə səbr kasınızı daşdırmağa çalışırsa, reaksiya verməyə tələsməyin. Axınla hərəkət edin, hər şey yaxşı ola bilər. İşlə bağlı məsələlərin sizi narahat edəcəyinə hazır olun. Bu gün virtual və ya real görüşləri müəyyənləşdirin.

Balıqlar - mühüm situasiya böhran mərhələsinə daxil ola bilər. Batini dəyərləndirmədə fərqli vəziyyət yaranacaq. Ətrafınızda dəyişən şərtlərə, özü barədə məlumat vermək istəyənə, gələn xəbərlərə diqqət yetirin.

