Sevilən aparıcı Vüsalə Əlizadə yeni paylaşım edib.

big.az xəbər verir ki, aparıcı olduqca şık geyimdə fotosunu paylaşıb.

Onun bu fotosu qısa zamanda çox sayda bəyəni toplayıb. İzləyicilər onun bu görünüşünə təriflər yağdırıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

