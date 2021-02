Daha 106 erməni hərbçinin meyiti Ermənistan tərəfinə təhvil verilib.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi meyitləri Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin vasitəçiliyi ilə təhvil verib.

Bildirilib ki, ikinci Qarabağ müharibəsində həlak olanların meyitlərinin axtarışları davam edir.

