Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan "İskəndər"lərlə bağlı dediyi sözlərə dəyişiklik edib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı silahla bağlı dediklərini səhv adlandırıb.

"Mənə "İskəndər"lərlə bağlı yanlış məlumat veriblər", - deyə Ermənistan baş naziri bildirib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Nikol Paşinyan "İsgəndər” raketlərinin Qarabağ döyüşləri zamanı istifadə edilib lakin partlamadığını bildirmişdi.

