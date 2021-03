"Azəbaycan və Türkiyədə tətbiq olunan Çinin "SinoVac" vaksini çox ümidverici görünür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu immunoloq-allerqoloq Bidzina Kulumbeqov Birinci kanalın "Günün mövzusu" proqramında deyib.

Onun sözlərinə görə, Gürcüstan Çin vaksini də tədarük etməlidir: "Çində üç perspektivli peyvənd - "SinoVac", "Sinopharm" və "CanSino" preparatları hazırlanır. Çin bazarı əlçatanlıq baxımından ciddi bazardır, çünki orada böyük epidemiya yoxdur". (Report)

