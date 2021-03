Bu ölkədə vaksinasiya olunanlar maska taxmayacaq

Koronavirus vaksini vurduran ABŞ vətəndaşları maska taxmadan hərəkət edə bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profiktika Mərkəzi (CDC) məlumat yayıb.

Məlumata görə, II doz vaksini qəbul edən şəxslərdə iki həftə sonra koronavirusa qarşı immunitet yaranır. Peyvənd olunan yaşlıların xəstəlik riski daşıyan uşaqlarla görüşməsində də heç bir problem yoxdur. CDC-nin direktoru Roşel Valenski bildirib ki, hər gün daha çox insanın vaksinasiyası ilə yeni dönəm başa çatır.(Unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.