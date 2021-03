“Everton” klubunun qapıçısı Robin Olsen, xanımı və övladları bıçaq, maçete ilə silahlanmış bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb.

“Daily Mail” məlumat verir ki, hadisə zamanı futbolçu ailəsi ilə birgə evdə olub.

Cinayətkarlar evdə olanlara hədə-qorxu gəlib, qiymətli əşyaları götürərək oradan uzaqlaşıblar.

Polis insidentlə əlaqədar araşdırmaya başlayıb.

