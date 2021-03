Mart ayının 1-i tarixinə olan məlumata əsasən, yaşa görə pensiya alanların ümumi sayı 710 min nəfərdən yuxarıdır.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, onların 60 faizini qadınlar, 40 faizini isə kişilər təşkil edir.

