Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 83 faiz azalıb

Yanvar-fevral aylarında Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 83 faiz az olub.

Bunu Metbuat.az-a Dövlət Turizm Agentliyinin Media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Kənan Quluzadə bildirib.

Onun sözlərinə görə, yanvar-fevral aylarında Azərbaycana təxminən 72 min xarici vətəndaş səyahət edib. Onların təxminən 36 min nəfəri yanvarda, 36 min nəfəri isə fevralda gəlib:

"Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 83 faiz azdır. Hazırda xarici ölkələrə gediş-gəliş var, bunun üçün xüsusi reyslər həyata keçirilir. Amma o demək deyil ki, bu, turizm vəziyyəti kimi dəyərləndirilə bilər. İlin ikinci yarısı ilə bağlı ümid var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.