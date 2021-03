Prezident Daxili Qoşunların hərbiçilərini təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Abbasov Vurqun Arif oğlu – polkovnik

Cəbrayılov Rövşən Ata oğlu – polkovnik

“İgidliyə görə” medalı ilə

Məmmədov İlqar Aydın oğlu – general-mayor

İsmayılov Alim Şükür oğlu – polkovnik

Məmmədov Sahib Kamaləddin oğlu – polkovnik

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Babayev Eldar Muxtar oğlu – polkovnik-leytenant

İsmayılov Eyvaz Əvəz oğlu – polkovnik-leytenant

Məhərrəmov Zaur Barat oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Vüqar Təhməz oğlu – polkovnik-leytenant

Ələkbərov Rəşad Rafiq oğlu – mayor

Tağıyev Arzuman Nadir oğlu – kapitan

Qurbanov Elçin Yaşar oğlu – baş leytenant.

