​Unibankdan biznes sahibləri üçün yeni kampaniya: 3%-dək endirim, komissiya 0%

Gəlir artmırsa, biznesi böyütməyin vaxtıdır! Biznesi böyütmək üçün isə sərfəli maliyə vəsaiti lazımdır. Biznesin ən uğurlu inkişaf fəsli olan Baharda, Unibank kiçik və orta sahibkarlar üçün sərfəli maliyyə vəsaitinin doğru ünvanına çevrilib. Biznes sahiblər üçün keçirilən “Novruz kampaniyası”nda sahibkarlar “Unibank”dan həm 3%-dək endirimli biznes krediti götürmək imkanı qazanacaqlar, həm də komissiya ödəməyəcəklər.



Kampaniyadan faydalanmaq istəyən sahibkarlar martın sonunadək həftə içi “Unibank”ın “Sumqayıt”, “Xırdalan”, “Əcəmi”, “İnşaatçılar”, “Əhmədli”, “Bakıxanov”, “Mərdəkan”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Quba”, “Xaçmaz”, “Şəki”, “İsmayıllı”, “Bərdə”, “Şəmkir”, “Gəncə”, “Kəpəz”, “Tovuz”, “Mingəçevir”, “Salyan” və “Lənkəran” filiallarına müraciət edə bilərlər.

Unibank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə hər kəsin xidmətindədir. Bankın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan, fəaliyyət göstərir.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/ https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank-biznesinizə daimi dəstək!

