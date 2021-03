Azərbaycan spirtli içkilərin ixracını azaldıb

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan 1 818,54 min ABŞ dolları dəyərində alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə ixrac olunub.

Metbuat.az məlumat verir ki, ixracın dəyəri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 37,4% azalıb.

Cari ilin ilk iki ayında qeyd olunan məhsulların ixracda xüsusi çəkisi 0,07%-ə, qeyri-neft məhsullarının ixracında olan çəkisi isə 0,55%-ə bərabər olub.

Hesabat dövründə bu məhsul kateqoriyası üzrə ölkəyə idxalının dəyəri 6 976,64 min dollar təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq göstəricisindən 26,9% azdır. Cari ilin yanvar-fevral aylarında qeyd olunan məhsulların idxalda xüsusi çəkisi 0,43% təşkil edib.(APA)

