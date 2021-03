Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 mart tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Mərkəzi Bankdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, martın 19-da olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.

Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2.0261 manat təşkil edir. 1 türk lirəsi 0.2319 manat, 1 rus rublu 0.0229, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 gürcü larisi 0.5101 manatdır.

