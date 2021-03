Aparıcı Rövşanə Ağasəfqızı bu dəfə "MTV Azərbaycan"da tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bundan sonra "Bərabərik" proqramına aparıcılıq edəcək. R.Ağasəfqızı bildirib ki, sosial mövzuda olan proqram yaxın günlərdə yayıma başlayacaq. (SİA)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.