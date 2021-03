Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı instaqram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Vüsalənin gözəlliyi və libası diqqət çəkib. O izləyicilərini Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib: "Sevgi dolu baharımız mübarək"

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

Big.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.