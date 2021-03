50 mindən çox zəlzələ baş verdi - Sakinlərin yuxusu ərşə çəkilib

İslandiyada 800 ildir püskürməyən Fagradals vulkanının yenidən hərəkətə keçməsi ilə yanaşı bölgədə seysmik fəallıq artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son bir neçə həftə ərzində ölkədə 50 mindən çox yeraltı təkan qeydə alınıb. Paytaxt Reykyavik də daxil olmaqla ölkənin iri şəhərlərində sakinlər günlərdir rahat yata bilmir. Zəlzələlərin şiddəti güclü olmasa da, hiss edilir.

Yerli dairələrin məlumatına görə, 800 ildir püskürməyən vulkanın bu formada fəaliyyətə keçməsi əslində yaxşı haldır. Çünki, vulkanda daha güclü partlayışlar qeydə alına bilərdi. Elm adamlarının sözlərinə görə, indiki vəziyyətdə vulkanın 200 il təhlükə törətməyəcəyini demək olar.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.