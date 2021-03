Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azeri Light” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 1,75 dollar artaraq 63,68 dollar təşkil edib.

Qeyd edək ki, “Azeri Light” neftinin bir barrelinin qiyməti keçən il aprelin 21-də minimuma enərək 15,81 dollar, 2008-ci ilin iyulunda isə maksimuma yüksələrək 149,66 dollar olub.



