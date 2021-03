Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan 642,5 min ABŞ dolları dəyərində ipək ixrac edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 614 min ABŞ dolları və yaxud 22,9 dəfə çoxdur.

Xatırladaq ki, 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində Azərbaycan 28 min ABŞ dolları dəyərində ipək ixrac edib.

