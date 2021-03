“Bitcoin” aparılan ticarət əməliyyatlarının gedişində 10,2 faiz ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “CoinDesk” məlumat yayıb.

Kriptovalyutanın dəyərinin 51 304 ABŞ dollarına endiyi qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.