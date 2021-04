ABŞ-ın Konqres binasının yerləşdiyi ərazi polis tərəfindən nəzarətə götürülüb. Əraziyə bütün girişlər bağlanıb.

Metbuat.az “NTV haber”ə istinadən xəbər verir ki, polis “xaricdən olan təhdid” səbəbilə belə addım atdığını açıqlayıb. Məlumata görə, naməlum şəxs avtomobilini polislərin üzərinə sürüb. 2 polis əməkdaşı yaralanıb. Bəzi mənbələr 3 nəfərin vurulduğunu açıqlayıb. Təhlükəsizlik məqsədinin artırılması üçün əraziyə əlavə qüvvələr cəlb edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

