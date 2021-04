Türkiyə Silahlı Qüvvələri Liviya Ordusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin heyətində sualtı müdafiə təlimlərinə start verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, təlimlər Liviya ordusuna dəstək xarakteri daşıyır:



"Beş yüz illik ortaq tarixə söykənən çoxyönlü münasibətlərimizin olduğu liviyalı qardaşlarımıza dəstək üçün Liviya Ordusuna keçirdiyimiz təlimlər davam etməkdədir".

