Ötən il ölkədə olma və yaşama qaydalarını pozan 6 377 əcnəbi müəyyənləşdirilərək inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu, Azərbaycanın İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorunun 2020-ci il üzrə illik məlumatında əksini tapıb.

Qeyd edilib ki, 654 nəfər ölkədən deportasiya olunub.

