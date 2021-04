"Barselona"nın futbolçusu Lionel Messi yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, buna İspaniya kubokunun finalında dünən keçirilən "Atletik"lə matçda (4:0) nail olub. Sözügedən görüşdə dubla imza atan argentinalı hücumçu İspaniya kubokununda finallarında vurduğu qolların sayını 9-a çatdırıb. Bununla da o, "Atletik"in əfsanəsi Telmo Sarrunu (8 qol) geridə qoyub.

Qeyd edək ki, Messi eyni zamanda bu mövsüm vurduğu qolların sayını 31-ə yüksəldib və ardıcıl 13 mövsüm 30 qol səddini keçib.

