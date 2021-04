İsrail jurnalistləri Ağdama səfər edib

İsrailli jurnalistlər işğaldan azad edilən Ağdama səfər edib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, İsrailin "Hayom" qazetinin müxbiri Dean Şumel Elmas və "The Jerusalem Post" və "The Jewish Press" qəzetlərinin siyasi şərhçisi Arye Qut Ağdamda səfərdədirlər.

İsrailli jurnalistlər Ağdam Cümə məscidində, Dram teatrında, Çörək muzeyi və İmarətdə Ermənistan tərəfindən törədilmiş dağıntılarla tanış olacaqlar.

Qeyd edək ki, hər iki jurnalistin sabah Füzuli, Zəngilan və Qubadlıya da səfərləri baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.