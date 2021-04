Çexiyanın xarici işlər naziri Yan Hamaçek Avropa İttifaqı (Aİ) və NATO-ya üzv dövlətləri rusiyalı diplomatları ölkədən çıxarmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir həmin ölkələri Praqa ilə həmrəylik göstərməyə dəvət edib:

“Aİ və NATO ölkələrini həmrəylik göstərək diplomatların çıxarılması ilə bağlı kollektiv addım atmağa çağırırıq”.

Çex nazir, həmçinin əlavə edib ki, rusiyalı səfirə nota vermək üçün XİN-ə dəvət edib.

