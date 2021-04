İraqın paytaxtı Bağdadda yerləşən beynəlxalq hava limanına raket zərbələri endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koalisiya qüvvələrinin yerləşdiyi hava limanı istiqamətində azı 8 raketin atıldığı bildirilib. Raketlərdən 5-i ətrafa 3-ü isə hava limanı yaxınlığına düşüb. Nəticədə 1 təhlükəsizlik əməkdaşı yaralanıb. Hücumun hansı qüvvələr tərəfindən törədildiyi məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

