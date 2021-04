Messi Pelenin bu rekordunu da qırdı

İspaniyanın "Barselona" klubunun ulduz futbolçusu Lionel Messi braziliyalı əfsanəvi hücumçu Pelenin rekordunu növbəti dəfə qırıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı forvard buna "Xetafe"ni 5:2 hesabı ilə məğlub etdikləri La Liqanın XXXI tur matçında nail olub.

Görüşdə dubla imza atan Messi La Liqada 469-cu qolunu vurub və bir çempionatda ən çox fərqlənən oyunçu olub. Bundan əvvəl Pele 1957 - 1974-cü illərdə Braziliya çempionatında "Santos"un heyətində 468 qola imza atıb.

Tarixdə hansısa futbolçu bir çempionatda Messi qədər fərqlənməyib.

Qeyd edək ki, Lionel Messi 2004-cü ildən "Barselona"nın əsas komandasında oynayır. O, daha əvvəl ümumi qol sayında da Pelenin rekordunu geridə qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.