İsveçin Malmö şəhərinin Rosenqard bölgəsində müsəlman qəbiristanlığında 10 məzar daşı məhv edilib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, polis hadisə ilə əlaqədar istintaq başladıb.

İsveçdəki Fərqli Rənglər Partiyasının rəhbəri Mikayıl Yüksəl son vaxtlar İsveçdə müsəlmanlara qarşı hücum hadisələrinin artdığını deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.