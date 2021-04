Quba rayonunda orta məktəb direktoru işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Quba Rayon Təhsil Şöbəsindən məlumat verilib.

Məlumata görə, Təhsil naziri Emin Əmrullayevin müvafiq əmri ilə İspik kənd tam orta məktəbinin direktoru Bəxtiyar Kərimov alışmanın son yaş həddinə çatması ilə əlaqədar vəzifəsindən azad edilib.

