İndoneziyanın Bali adasında istirahət edən əcnəbi blogerlər yerli polisi aldadıb.

Metbuat.az Oxu az-a istinadən xəbər verir ki, üzünə maska rəsmi çəkərək asayiş keşikçisini çaşdıran Leya Se və onun dostu Coş Paler Linin sosial şəbəkədə paylaşdıqları video yerli hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini çəkib.

Pandemiyaya qarşı tətbiq edilən qaydaları pozduqları üçün xarici bloqerlərin ölkədən xaric edildiyi bildirilib.

