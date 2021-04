Qırğızıstan və Tacikistan xarici işlər nazirləri sərhəd bölgəsində atəşkəslə bağlı razılığa gəliblər.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, yerli vaxtla saat20:00-dan etibarən tam atəşkəs elan olunub və hərbi qüvvələrin əvvəlki yerlərinə qayıtması ilə bağlı razılıq əldə edilib.

Qırğızıstan və Tacikistan sərhəd bölgəsindəki vəziyyətin ortaq patrul xidməti və monitorinqi barədə də razılığa gəlib.

