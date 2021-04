Çin və Nepalın hərbi heyətləri arasında keçirilən görüş dünya mediasının gündəmini zəbt edib.

Metbuat.az xəbər veri ki, görüşün açıq havada baş tutmasına baxmayaraq hərbçilər pandemiya qaydalarına ciddi əməl ediblər.

Onlar hərbi geyimdə deyil tibbi geyimdə olublar. Görüş zamanı çəkilən foto sosial mediada ən çox izlənilən şəkillər arasında yer alıb.

